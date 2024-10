iPhone 16 Pro si riavvia continuamente? La soluzione sta arrivando

L’aggiornamento ad iOS 18.1 di Apple introdurrà non solo le nuove funzionalità legate ad Apple Intelligence, ma risolverà anche diversi bug che affliggono i nuovi modelli di iPhone 16.

In particolare, qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un fastidioso bug che causa il riavvio improvviso di alcuni iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Sin dal momento del lancio, gli utenti hanno segnalato episodi di questo tipo: il display smette di rispondere, non riconosce più il tocco e, qualche istante dopo, si assiste al riavvio del dispositivo.

iOS 18.1 fermerà i riavvii improvvisi degli iPhone 16 Pro

Questo problema sembra manifestarsi in maniera del tutto casuale, interessando gli iPhone 16 Pro anche in modalità standby. Gli utenti hanno riportato fino a 10 o addirittura 20 reboot giornalieri, mentre su altre unità sono stati evidenziati meno riavvii. Apple ha confermato che iOS 18.1 risolverà questo particolare bug, migliorando così la stabilità di tutta la linea dei nuovi iPhone 16 ed offrendo un’esperienza utente più fluida.

Oltre alla problematica appena descritta, iOS 18.1 metterà una pezza anche su altri malfunzionamenti relativi all’utilizzo quotidiano di specifiche funzionalità degli iPhone 16. Ad esempio, non sono mancate segnalazioni in merito ad un bug che indicava come “già riprodotti” alcuni episodi dei podcast che, in realtà, non erano ancora stati ascoltati. Inoltre, dopo aver installato l’aggiornamento, non dovrebbero più presentarsi rallentamenti o surriscaldamenti fin troppo evidenti in fase di scorrimento dei video in 4K a 60 fps nell’app Foto, migliorando le prestazioni del dispositivo durante la visione dei contenuti multimediali ad alta risoluzione.

Un altro bug che Apple promette di risolvere coinvolge le chiavi digitali delle auto: in alcuni casi, gli utenti non sono stati in gradi di sbloccare o avviare il veicolo, a seguito di un ripristino dei backup da un altro iPhone. Pertanto, con il rilascio di iOS 18.1 in programma la prossima settimana, Apple spera di risolvere una serie di anomalie che, inevitabilmente, hanno compromesso l’esperienza d’uso degli iPhone 16.