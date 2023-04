Nokia XR30 5G: il nuovo smartphone RUGGED è pronto per il lancio

Il produttore finlandese HMD Global starebbe per lanciare un nuovo modello di smartphone Nokia rugged con sistema operativo Android, dal nome Sentry 5G. Sono trapelate diverse immagini ufficiali del dispositivo, che arriverebbe sul mercato con il nome commerciale Nokia XR30 5G.

Questo telefono è stato avvistato per la prima volta nell’autunno del 2022 in un piano di lancio ad opera di HMD Global, con relativa distinta base grazie a cui apprendiamo alcune informazioni circa l’equipaggiamento tecnico.

Nokia XR30 5G: cosa sappiamo al momento

Immagini

Le immagini di marketing ufficiali del nuovo smartphone Nokia mostrano un dispositivo rugged, con scocca molto resistente. Sul retro ci sono due sensori per la fotocamera ed il flash, con la scritta “XR" accanto. Dato che il logo “Zeiss" è assente, dopo la fine della collaborazione con la ditta tedesca, HMD Global pare abbia deciso di rimpiazzare quella scritta con la denominazione del modello.

Visto frontalmente, il Nokia XR30 5G mostra un design molto simile ai precedenti smartphone del produttore, con bordi relativamente spessi attorno allo schermo ed un foro centrale per la fotocamera selfie. In sostanza, il telefono sembra essere una versione “rinforzata" delle passate unità lanciate dall’azienda, caratterizzate da design tutt’altro che ispirati.

Secondo le informazioni, Nokia XR30 5G sarà dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Le fotocamere dovrebbero includere un sensore principale da 64 MP ed una lente grandangolare da 8 MP, assieme ad una fotocamera frontale da 16 MP. La batteria da 4600mAh permetterebbe la ricarica rapida grazie al supporto di un alimentatore da 33 W.

Nokia XR30 5G, in colorazione nera e verde, potrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo di circa 499 dollari ma, ovviamente, non abbiamo nessuna conferma né sul costo effettivo e né sul possibile esordio in Europa. Nell’attesa, qualora cercassi subito un telefono affidabile e resistente, sappi che l’attuale Nokia XR20 5G è in offerta su Amazon ad un prezzo di soli 321 euro grazie al 36% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.