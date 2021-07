HMD Global lancerà un telefono rugged il 27 luglio; probabilmente si tratta del fantomatico Nokia XR20 di cui abbiamo sentito parlare nelle scorse settimane.

Nokia XR20: cosa sappiamo?

Il device di HMD Global è stato oggetto di una nuova fuga di notizie quando il suo Nokia C30 non ancora annunciato è apparso all'improvviso in un elenco di rivenditori. Oggi, il brand finlandese è stato messo ancora una volta in discussione poiché la società ha spoilerato l'arrivo di un telefono rugged.

L'azienda, su Twitter, ha condiviso l'immagine di un nuovo device con una custodia spessa che diceva: “Con il nostro nuovissimo telefono Nokia non avrai mai più bisogno di una custodia 27.07.21“, suggerendo chiaramente il lancio di uno smartphone rugged. Il device sarà lanciato il 27 luglio e un utente di Twitter ha rivelato il suo moniker.

Jack Lo di Blogjack suggerisce che questo prodotto si chiamerà Nokia XR20 e avrà un design inedito. Afferma che la fotocamera posteriore del gadget non avrà un design simile a quello visto sugli altri modelli. Piuttosto, avrà un'isola della fotocamera posteriore diversa e sarà alimentato dall'ottica Zeiss. Per coloro che non lo sapessero, l'attuale Nokia X20 ha un modulo fotografico circolare con all'interno le lenti.

A partire da ora, non ci sono altre informazioni sul prossimo telefono rugged della società di proprietà HMD Global, ma possiamo aspettarci una nuova serie di perdite in futuro.

Intanto, vi ricordiamo che arriverà anche il Nokia C30, che dovrebbe essere un telefono entry-level con uno schermo FHD+ da 6,82 pollici. Si dice che ospiterà un'enorme batteria da 6.000 mAh e verrà alimentato da un chipset Hexa-core.

