Il Nokia XR20 è appena stato certificato dal Wi-Fi Alliance; questo suggerisce un lancio imminente del device e le specifiche tecniche del dispositivo sono già trapelate online attraverso un sito di e-commerce russo.

Nokia XR20: cosa sappiamo del midrange?

Pochi giorni fa, uno smartphone misterioso di casa Nokia, chiamato XR20, è stato elencato su un sito di e-commerce russo, il che ha confermato che tale dispositivo si trova già nella fase di sviluppo. Il portale ha anche rivelato una serie di specifiche tecniche per lo smartphone. Successivamente, il device è stato certificato tramite le piattaforme Bluetooth SIG e Geekbench, il che ha suggerito che questo prodotto sta per arrivare sul mercato internazionale.

Oggi sappiamo di più sul prossimo smartphone del marchio poiché 91Mobiles ha ora ottenuto la certificazione Wi-Fi Alliance relativa al Nokia XR20.

La prima apparizione del terminale, che è avvenuta su un sito di e-commerce russo, ha mostrato che il numero di modello dello smartphone è TA-1362. Oggi è stato individuato lo stesso numero di modello sulla piattaforma di certificazione Wi-Fi Alliance. La certificazione rivela che lo il prodotto dispone di Wi-Fi ac dual band e del sistema operativo Android 11. E questo è quanto. La certificazione, tuttavia, suggerisce che lo smartphone si sta avvicinando al debutto su scala mondiale.

Secondo il sito di e-commerce russo, il Nokia XR20 ha un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Il portale rivela che il telefono ha una configurazione a doppia camrea sul retro composta da due sensori così ripartiti: 48 MP e 13 MP. Per i selfie invece, si ottiene una camera da 8 Mega. Ci sono due slot per schede SIM con supporto per la rete 4G, Bluetooth v5.1, NFC, GPS e una porta USB di tipo C. La capacità della batteria, secondo il sito di e-commerce, è di 4.630 mAh.

Lo smartphone avrà fino a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il processore, Geekbench suggerisce che avrà il chipset Qualcomm Snapdragon 480.

Nokia

Smartphone