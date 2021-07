Secondo quanto riferito, HMD Global sta lavorando su un nuovo telefono facente parte della serie C chiamato Nokia C30. Il suo arrivo potrebbe non essere lontano poiché il telefono ha da poco ricevuto la certificazione dalla Federal Communications Commission (FCC). I rendering trapelati del dispositivo sono apparsi in rete e mostrano il design anteriore e posteriore.

Nokia C30: eccolo dal vivo

Come si può vedere, è probabile che il Nokia C30 arrivi nelle colorazioni Green e White. La parte anteriore del telefono presenterà una tacca a goccia, mentre la back cover disporrà di un modulo fotocamera di forma rotonda e di uno scanner di impronte digitali. Inoltre, le specifiche complete del telefono sono appena apparse online attraverso un elenco di rivenditori russi.

Specifiche tecniche

Il portale rivela che il Nokia C30 sfoggerà un enorme display da 6,82 pollici che offrirà una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto 20,5: 9. Lo smartphone sarà alimentato da un chip hexa-core con clock a 1.6GHz.

Il dispositivo offrirà agli utenti 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione integrato. Per avere più storage, ci sarà uno slot per schede microSD. Funzionerà su sistema operativo Android 11 e sarà supportato da un'enorme batteria da 6.000 mAh.

Per la fotografia, il C30 disporrà di una fotocamera frontale da 5 megapixel e da una posteriore da 13 megapixel. Sul fronte della connettività, il device offrirà funzionalità come il Dual SIM, il Wi-Fi, il Bluetooth 4.2, il GPS, la porta microUSB e il jack audio da 3,5 mm. Oltre ad uno scanner di impronte digitali, ci sarà il supporto per lo sblocco facciale. Non di meno, il dispositivo misurerà 169,9 x 77,8 x 8,8 mm e peserà 191 grammi. Come sempre, vi invitiamo a prendere la suddetta indiscrezione relativa alle specifiche del C30 con “un pizzico di sale”.

