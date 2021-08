HMD Global ha iniziato il suo viaggio con gli smartphone Nokia concentrandosi sul segmento di fascia media e premium. Tuttavia, ha iniziato a introdurre sul mercato sempre più terninali entry-level.

Nokia G50 5G: cosa sappiamo finora?

Sappiamo che la compagnia ha realizzato ottimi dispositivi sin dal suo debutto, ma quest'anno si è concentrata maggiormente nell'area dei budget phone. Piuttosto che portare gli “smartphone con versione numerata”, l'azienda deve introdurre ora nuovi articoli facenti parte della gamma G e X. Secondo gli ultimi rapporti, Nokia sta preparando un nuovo mediogamma avente il moniker G50 5G.

Nelle ultime settimane, il Nokia G50 5G è stato oggetto di molteplici fughe di notizie. Il dispositivo era apparso sul sito web di un rivenditore online il mese scorso.

Ora, il canale Instagram di Nokia Mobile France ha pubblicato una breve clip promozionale relativa al device in questione. Il video rivela il design e le specifiche del prossimo terminale. È interessante notare che è stato prontamente rimosso dalla compagnia. A quanto pare, è stato pubblicato in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Sebbene la clip sia stata rimossa, i ragazzi di NokiaPowerUser sono riusciti a catturare alcuni screenshot. Guardando il materiale trapelato, il Nokia G50 5G includerà una configurazione a tripla lente e una tacca Waterdrop. La fotocamera principale è un sensore da 48 MP. Il terminale offrirà una lunga durata della batteria e connettività 5G.

Tenendo presente la “lunga durata della batteria”, possiamo aspettarci una capacità di oltre 5.000 mAh. Sarà disponibile in tre colorazioni: Sand, Blue e Forest Black.

Secondo le indiscrezioni passate, il dispositivo presenterà un display LCD da 6,38 pollici. Sotto il cofano, lo smartphone includerà un SoC Octa-Core Qualcomm Snapdragon 480 5G. Inoltre verrà fornito con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La configurazione della fotocamera principale avrà un flash LED bi-color e possiamo aspettarci un sensore ultrawide e macronella confezione.

Considerando che il lancio del dispositivo è imminente, possiamo aspettarci che disponga di Android 11 out of the box. Sfortunatamente, al momento, questo è tutto ciò che sappiamo sul portatile.

Nokia

Smartphone