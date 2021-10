Nokia G300 è il nuovo smartphone Android 5G economico di HMD Global

HMD Global nella giornata di ieri, martedì 12 ottobre, ha annunciato lo smartphone 5G più conveniente di sempre: stiamo parlando del Nokia G300. A differenza del Nokia G50 presentato il mese scorso, questo modello è stato progettato esclusivamente per il mercato statunitense (ma non si escludono possibili cambi di strategia commerciale).

Nokia G300 5G: scheda tecnica

Il Nokia G300 sfoggia un display da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e notch a V che ospita una fotocamera frontale da 8 MP. Ad alimentare l'ultimo dispositivo 5G di HMD Global è il chipset Snapdragon 480 da 8 nm di Qualcomm, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Il sistema a tripla fotocamera sul retro include un sensore principale da 16 MP, una lente ultra-wide da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Sebbene non ci sia l'OIS, il G300 garantisce la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS).

Grande risalto merita la batteria da 4.470 mAh con supporto per la ricarica cablata da 18 W. HMD Global afferma che il telefono può durare fino a 2 giorni con una singola ricarica. Altre caratteristiche chiave del Nokia G300 includono un sensore per le impronte digitali montato lateralmente, il supporto per il Face Unlock ed il jack per cuffie da 3,5 mm. A bordo non mancherà poi il sistema operativo Android 11.

Nokia G300 sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 19 ottobre, lo stesso giorno in cui Google svelerà i suoi top di gamma della serie Pixel 6. Il telefono ha un prezzo di $ 199 e supporta connessioni 5G con velocità inferiori a 6 GHz.