Non solo Google Pixel 6: attesi anche Pixel Fold, Watch e Nest

Oltre ai Pixel 6 e 6 Pro, che verranno ufficialmente svelati nel corso dell'evento in programma il 19 ottobre (assieme alla versione finale di Android 12), non si esclude che altri dispositivi possano trovare spazio al fianco dei tanto chiacchierati telefoni di Google. Nello specifico parliamo di un foldable, uno smartwatch e dei nuovi altoparlanti.

Google Pixel Fold ruberà la scena ai Pixel 6?

Nel caso in cui le voci relative allo smartphone pieghevole di Google venissero confermate, il Pixel Fold potrebbe caratterizzarsi per via di un display principale da 7,6 pollici realizzato da Samsung, il processore Tensor ed alcune tra le fotocamere presenti anche a bordo dei Pixel 6 (da cui trarrebbe ispirazione il design).

Come detto, c'è chi ipotizza che Big G possa svelare a sorpresa un nuovissimo orologio. Il Google Pixel Watch dovrebbe poter contare su un display touch per mezzo di cui interfacciarsi al sistema operativo Wear OS, completamente ridisegnato. Resta da capire se, per quanto riguarda i sensori dedicati al fitness ed alla salute, l'apparecchio possa eventualmente competere con avversari del calibro di Samsung Galaxy Watch 4.

Anche i nuovi altoparlanti Nest sono stati tirati in ballo, pur non avendo informazioni specifiche a riguardo, così come in relazione al tablet Google Pixel Tab la cui presenza, tuttavia, appare davvero molto improbabile.