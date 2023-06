Nokia C12 è lo smartphone che con meno di 100€ fa IMPAZZIRE

Acquistare uno smartphone non è mai stato così semplice soprattutto se il tuo budget è ristretto e desideri avere un prodotto comodo, senza compromessi e che ti permetta di fare di tutto e di più. È davvero possibile? La risposta non può che essere affermativa quando hai davanti Nokia C12 che è l’esempio lampante.

Comodo, economico ed essenziale. Questo smartphone lo porti a casa con appena 94,99€ se approfitti del ribasso in corso su Amazon. Apri la pagina e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Nokia C12: lo smartphone perfetto per chi del telefono non se ne importa

Fotocamere, batterie, intelligenza artificiale e tutto il resto. Ormai quasi tutti gli smartphone sul mercato presentano tecnologie avanzatissime e va bene così ma se tu non le ritieni indispensabili, perché devi spendere uno stipendio intero?

Nokia C12, a differenza di quanto potresti pensare, non ti impedisce di ottenere tutto quello di cui sei in cerca. Con accesso a internet 4G LTE, display ampio e Dual SIM hai molte libertà.

Infatti grazie ad Android 12 GO Edition e ai servizi Google puoi scaricare qualunque applicazione: social, giochini e così via. Il Display ampio è perfetto per avere una visione perfetta ed è anche luminoso per non avere problemi.

Non mancano all’appello la fotocamera frontale, quella posteriore e il flash così da poter anche scattare foto e immortalare i ricordi.

Molto essenziale, vero, ma le funzioni base ci sono tutte quindi per me è il telefono perfetto per chi non ha interesse verso altro di più avanzato, è un po’ avanti con l’età, ha budget ristretto.

Non perdere la tua occasione di spendere appena 94€ per portare a casa questo Nokia C12 su Amazon. Collegati dove lo puoi aggiungere al carrello e risparmiare il 14%.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.