Nokia C12 a meno di 90€ grazie a questa offerta di Amazon

Il Nokia C12 è uno smartphone economico potente e affidabile che offre prestazioni straordinarie in un design elegante e compatto. Con un’ampia memoria interna, una fotocamera di qualità e un sistema operativo ottimizzato, questo smartphone è pronto a soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Normalmente proposto a circa 110€, oggi questo smartphone Android è in offerta a solamente 87,70€. Un ottimo prezzo, per uno smartphone affidabile e prodotto da uno storico marchio europeo.

Il Nokia C12 Smartphone 4G 64GB è progettato per offrire un’esperienza utente fluida e potente. Una delle caratteristiche più interessanti è la “Memoria RAM dinamica“, che consente allo smartphone di convertire autonomamente 2GB di memoria dati in 2GB di RAM virtuale quando necessario. Questa funzione migliora l’efficienza del dispositivo, garantendo un’esperienza d’uso più fluida.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Nokia C12 è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP con flash LED e autofocus per catturare i momenti migliori della tua vita. La fotocamera anteriore da 5 MP ti permette di scattare selfie di qualità. Il sistema operativo Android 12 Go Edition garantisce un’esperienza pulita e fluida, con un minimo di app precaricate per lasciare più spazio a quelle che ami davvero.

Il processore Octa-Core, la RAM da 2 GB e la memoria interna da 64 GB (espandibile fino a 256 GB con MicroSD) garantiscono prestazioni elevate e spazio sufficiente per archiviare tutte le tue app, foto e video preferiti. La batteria da 3000 mAh, ottimizzata dal software, offre ore di conversazione e settimane di standby. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue giornate più intense.

Con un prezzo speciale di 87,70€ anziché 104,99€, grazie allo sconto del 16%, è il momento perfetto per acquistare questo smartphone e godere di tutte le sue funzionalità. Non lasciarti scappare questa offerta e porta a casa il Nokia C12 per un’esperienza mobile completa e soddisfacente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.