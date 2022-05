Nokia porta Android 12 su uno dei budget phone più popolari

Continua il buon lavoro di Nokia circa il supporto software che, come viene confermato in queste ore da numerose fonti online e anche nel forum ufficiale della compagnia, sta rilasciando il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 anche per il budget phone Nokia 2.4.

Con un peso di 1.75 GB e con a corredo le patch di sicurezza di aprile – ricordiamo che le patch di sicurezza del mese scorso correggono “Dirty Pipe”, una gravissima falla di sicurezza che colpisce tutti i device dotati di Android 12 -, ci sono conferme che l’update in questione è attualmente in fase di rilascio anche in Europa.

Sebbene la compagnia impieghi un tempo abbastanza dilatato per distribuire l’update in tutti i Paesi interessati, riteniamo che gli utenti italiani muniti del device di Nokia potrebbero ricevere Android 12 già a partire dalla prossima settimana. In questo caso vi consigliamo di controllare manualmente l’apposito pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni generali del telefono, oppure attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

Con tutta probabilità l’arrivo di Android 12 rappresenta l’ultima major release prevista per il budget phone di Nokia, motivo per cui se siete alla ricerca di un degno sostituto con ancora molti anni di supporto garantito non possiamo che consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon con il 43% di sconto.

