No, non ci sarà un OnePlus 11 PRO 5G nel 2023

Proprio ieri l’azienda cinese di Pete Lau ha svelato il nuovo flagship OnePlus 11 5G con un prezzo iniziale di soli 3999 Yuan, che al cambio corrispondono a circa 580 dollari. Il debutto globale è previsto per il 7 febbraio 2023.

OnePlus 11 5G è l’unico flagship del 2023

Al momento il top di gamma è disponibile per i preordini in Cina ma sarà in vendita solo da lunedì 9 gennaio 2023. Adesso, il presidente del marchio ha scritto un post su Weibo in cui ha rivelato che si può già prenotare e gli utenti sono letteralmente impazziti di gioia. In pochissimo tempo, OnePlus 11 5G ha battuto tutti i record di vendita nella storia dell’azienda.

Curiosamente, sotto il post ci sono molti commenti. Un cliente ha scritto che avrebbe intenzione di acquistare OnePlus 11 5G ma non sa se aspettare l’iterazione Pro. Di tutta risposta, il dirigente del marchio Li Jie ha detto che non ci sarà un OP 11 Pro 5G quest’anno.

Proprio come lo scorso anno, avremo un solo device premium nell’anno; nel 2022 abbiamo visto il Pro ma non la variante vanilla, mentre adesso il contrario. Il OnePlus 10T 5G invece è un flagship killer che sfida la fascia medio-alta del mercato.

Per chi non lo sapesse, OP 11 5G ha uno schermo AMOLED di tipo E4 di Samsung da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz; il fingerprint è incastonato sotto lo schermo e presenta una fotocamera frontale da 16 Mpx e tre ottiche sul posteriore. La main camera è da 50 megapixel con OIS, seguita da un’ultrawide da 48 Mpx e un tele da 43 Mpx con OIS. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida da 100W e processore Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0 fino a 512 GB. La scocca è certificata IP54, troviamo Android 13 con skin ColoroS 13 o OxygenOS 13 a seconda del mercato di riferimento. Si può acquistare in verde o in nero.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che OnePlus Nord 2T 5G si porta a casa con soli 400,79€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo.

