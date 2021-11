No, il nuovo Google PixelBook 2 non sarà lanciato a breve

Il nuovo laptop Google PixelBook 2 non verrà lanciato a breve, secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni trapelate online.

PixelBook 2: cosa sappiamo del nuovo portatile di Google?

Il laptop PixelBook Go del gigante della tecnologia è stato lanciato circa due anni fa e tutti si aspettavano che l'azienda presentasse a breve il suo erede, dato che il primo modello è stato lanciato due anni prima dell'iterazione economica “Go”.

Tuttavia, se stavate aspettando il PixelBook 2, allora vi dobbiamo dare una brutta notizia. La società ha confermato che tale dispositivo non arriverà fino al 2023.

All'evento stampa di Qualcomm a Londra, a Chrys Tsolaki, Retail Partner Manager per i Chromebook di Google, è stato chiesto se l'azienda stesse lavorando su un nuovo laptop Pixel e lei ha risposto che non ci sarebbe stato rilasciato nulla sul mercato nel prossimo anno e ha aggiunto che non sa per il futuro. Questo è quanto segnalato da Trusted Reviews.

Ciò significa che il prossimo device a marchio Google non verrà lanciato nel 2021 o nel corso del prossimo anno (ovvero il 2022). C'è la possibilità che venga lanciato nel 2023, ma è solo una speculazione in quanto non sono disponibili informazioni concrete al riguardo.

Google è il creatore del sistema operativo ChromeOS e quindi un Chromebook con marchio Google ha il suo fascino, ma anche altri produttori stanno lanciando diversi straordinari PC con tale software sul mercato e potete ancora mettere le mani su un PixelBook Go.

Segnaliamo che tali device sono perfetti per chi fa un uso basic del computer, in quanto presentano un software leggero e basato su Chrome, app leggere da scaricare ma complete e un prezzo di vendita alquanto aggressivo.