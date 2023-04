Nioh Collection PS5 in sconto: sei pronto a diventare un Samurai?

Pubblicata per la prima volta nel febbraio del 2021, Nioh Collection arriva su PS5 nella sua versione completa e rimasterizzata. Se non hai ancora assaporato l’ebrezza di essere un Samurai dell’antico Giappone, puoi sfruttare lo sconto del 51% su Amazon e avere questa Collection a soli €39,90. Grazie a Prime, arriverà a casa tua in men che non si dica e potrai finalmente immergerti in una grande avventura all’insegna del combattimento.

The Nioh Collection: perché scegliere quando puoi avere tutto?

Con Nioh Collection dello studio Team Ninja, sfidi la morte nelle veste di un Samurai, scatenando l’oscurità che si nasconde dentro di te. Preparati a viaggiare nel Giappone nel periodo Sengoku, e ad affrontare nemici mostruosi e guerrieri leggendari in una lunga serie di combattimenti hardcore.

La Nioh Collection comprende una vastissima quantità di contenuti: essa conta infatti le versioni complete e rimasterizzate di Nioh e Nioh 2, con tutti i contenuti aggiuntivi arrivati nel tempo e qui godibili simultaneamente, fino ad arrivare ai tre principali DLC usciti nel corso del 2020: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital e The First Samurai. Questa Collection, dal punto di vista tecnico, arriva a toccare la risoluzione in 4K a 120 fps. Il comparto artistico di entrambi i titoli action è notevolmente migliorato, e puoi vivere con grande frenesia avventure e combattimenti, con movimenti fluidi e precisi.

Non perdere l’occasione di avere tutti questi contenuti in un’unica Collection per PS5 ad un prezzo davvero incredibile. Nioh Collection oggi costa solo €39,90 su Amazon, con un folle sconto del 51% solo con Prime. Acquistala e la riceverai in pochissimo tempo direttamente a casa tua senza pagare la spedizione. Tra le offerte per PlayStation 5 potrebbe anche interessarti questa promozione: The Last of Us Parte I Remake costa solo €59,98 e arriva direttamente a casa tua: vivi l’avventura di Joel ed Ellie in una versione migliorata che nemmeno immagini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.