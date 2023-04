Sconto su The Last of Us Parte I Remake PS5: Joel e Ellie ti aspettano

Adesso puoi rivivere una delle avventure più emozionanti e coinvolgenti degli ultimi anni su PlayStation e non solo: quella di Joel Miller e della giovane Ellie nel nuovo mondo post apocalittico, devastato dall’improvvisa diffusione del fungo Cordyceps mutato. The Last of Us Parte I Remake per PS5, sempre opera dello studio Naughty Dog, è in offerta su Amazon a €59,98, con uno sconto del 26% solo con Prime. L’edizione fisica per la nuova console Sony, arriverà direttamente a casa tua con spedizione gratuita garantita.

The Last of Us Parte I Remake: un’avventura rinnovata

Anche questa volta dovrai aiutare Joel e la piccola Ellie nella loro pericolosissima missione contro il fungo che sta ancora devastando il mondo intero. Ma se la storia resta la medesima, quali sono i vantaggi di questo remake per PlayStation 5? Innanzitutto, la grafica è migliorata. Il gioco è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo. L’esperienza di gioco originale, fedele nella scrittura, è arricchita con effetti di luce realistici, ambientazioni più dettagliate e scenari rivisitati.

I caricamenti sono molto più veloci di prima, quasi istantanei e impercettibili, grazie all’unità SSD della console. Puoi riprendere la storia in qualsiasi momento, caricando capitoli o scontri ancora più rapidamente. Grazie al feedback aptico del controller DualSense, puoi caratterizzare diversamente ogni arma, con anche grilletti adattivi maggiormente reattivi. Ora puoi davvero immergerti nell’avventura di Ellie e Joel grazie all’audio 3D: avrai paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e tanto altro. Se usi delle cuffie stereo o altoparlanti compatibili, il gioco è fatto.

