Nintendo Switch + Switch Sports a soli 269€ su eBay: offerta imperdibile!

Su eBay le promozioni riguardanti la console principale di casa Nintendo, ovvero la Nintendo Switch, non accennano a terminare e in queste ore è possibile acquistare la versione Blu e Rossa con tanto di Switch Sports e la fascia per gamba in forte sconto. Con il 10% in meno potete acquistare lo splendido bundle al prezzo scontato di 269 euro invece di 299 euro. Il prezzo finale è molto vicino al suo minimo storico, pertanto vi consigliamo di sbrigarvi a procedere con l’acquisto.

Nintendo Switch + Switch Sports: extra convenienza su eBay

Nintendo Switch è una delle console più desiderate, ma anche una di quelle che ha sempre mantenuto alto il suo costo. Adesso, invece, il suo prezzo inizia a scendere in modo significativo grazie alle offerte cicliche di eBay dove è diventato molto facile trovarla a meno di 300 euro. Stiamo parlando della versione rivisitata del 2023 che vi permetterà di godervi l’esperienza completa di una console da casa, anche senza televisore. Nel caso in cui, invece, voleste godere di uno schermo più ampio, inserite la console nella base e giocate in HD sulla vostra TV.

Impugnate un controller Joy-Con e iniziate la competizione in varie discipline sportive muovendovi nel mondo reale. Radunate amici e parenti per divertenti sessioni di gioco in locale, con una sola console Nintendo Switch, o andate alla ricerca di nuovi sfidanti con il multiplayer online. Il divertimento è garantito attraverso una grande piazza sportiva virtuale che consente di provare vari sport che vanno dai vari campi da golf, calcio, tennis, badminton e pallavolo, alla pista da bowling e all’arena dedicata al chanbara.

Per sfruttare l’offerta in corso e acquistare la Nintendo Switch insieme a Switch Sports e la fascia per la gamba correte su eBay e acquistate il fantastico bundle al prezzo scontato di 269 euro. La promozione è disponibile a tempo limitato e il prezzo, quindi, potrebbe aumentare a breve. Infine venditore super affidabile come testimonia il 99,4% di feedback positivi su più di 34mila recensioni.

