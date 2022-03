Nintendo Switch Sports, ecco tutte le discipline in un nuovo trailer

La compagnia giapponese ha pubblicato un nuovo trailer gameplay di Nintendo Switch Sports. Il filmato, che puoi vedere di seguito, ci permette di scoprire come funzioneranno le varie discipline inserite in questo atteso sequel di Wii Sports.

Ricordiamo infatti che il gioco includerà al lancio il tennis, il bowling, il Chanbara, il calcio, il badminton e la pallavolo. Con un aggiornamento gratuito, da settembre verrà inserito anche il golf.

Nintendo Switch Sports: l'erede di Wii Sports promette molto bene

Il nuovo trailer è sicuramente un'occasione utile per scoprire quanto Nintendo Switch Sports voglia catturare lo spirito competitivo amichevole del suo predecessore. Dal menu iniziale, verremo subito catapultati in una sorta di struttura multi-sportiva chiamata Spocco Square a cui avremo accesso ad ognuno dei sei sport disponibili.

Sebbene il multiplayer locale rappresenterà ancora una volta il fulcro dell'esperienza, in questo caso molta attenzione è stata riposta anche nella componente online. Infatti, oltre alle partite online contro gli amici, il gioco ci permetterà di cimentarci nel matchmaking casuale e di scegliere tra una serie di modalità uniche per tutti gli sport.

Ad esempio, nel bowling ci sarà una modalità sopravvivenza che vedrà 16 giocatori affrontarsi contemporaneamente, mentre il calcio permetterà di giocare partite 4vs4. È previsto anche un sistema di progressione particolarmente approfondito: accumulando vittorie su vittorie, si potrà di fatto diventare “professionisti” di ognuno degli sport presenti in modo da potersi unire alla relativa Pro League.

La Pro League sarà suddivisa per gradi: si partirà dal basso, con il grado E, per arrivare fino al grado A, in un percorso che prevedrà un totale di 12 tappe. Il gioco online permetterà di sbloccare punti, a loro volta utili per guadagnare vari oggetti di personalizzazione.

Nintendo Switch Sports sarà disponibile dal 29 aprile in esclusiva per Nintendo Switch. Puoi già prenotarlo su Amazon. Nel frattempo, si parla di basket e dodgeball per il futuro.