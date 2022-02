Nintendo Switch Sports è il sorprendente erede di Wii Sports

Nintendo Switch Sports è senza dubbio uno degli annunci più sorprendenti arrivati dall'ultimo Nintendo Direct che si è concluso qualche istante fa. Palese erede della formula di Wii Sports, che ha decisamente fatto la fortuna della quasi omonima console, il party game si prepara a conquistare anche il pubblico Switch e il lancio è più vicino del previsto.

Nintendo Switch Sports: quali sport ci saranno e come si gioca?

Il gioco offrirà sei sport diversi: calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara e si potranno sfruttare i Joy-Con per riprodurre i movimenti che eseguiremmo nel mondo reale. La versione fisica di Nintendo Switch Sports includerà anche una fascia da collegare alla gamba, in modo da “calciare il pallone” nella modalità Rigori. Un settimo sport, il golf, verrà poi aggiunto con un aggiornamento gratuito in autunno.

Sì, perché il debutto del titolo è previsto già per il 29 aprile 2022, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco darà la possibilità di sfidare amici e parenti in locale e online e una prima beta sarà disponibile il 19 e il 20 febbraio per tutti gli abbonati Nintendo Switch Online.

I preordini della versione completa del gioco sono già disponibili invece su Nintendo eShop. Maggiori informazioni si trovano sul sito ufficiale.