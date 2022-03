Nintendo Switch Sports: il basket e un altro sport dopo il lancio?

Nintendo Switch Sports sarà disponibile dal prossimo 29 aprile per la popolarissima console giapponese con sei discipline diverse: calcio, pallavolo, bowling, spada, tennis e badminton. In autunno è previsto un aggiornamento gratuito che porterà anche il golf, ma potrebbe non essere l'unica novità.

Another interesting thing found while datamining Switch Sports, the game references both "Basketball" and "Dodgeball" alongside the other playable sports. Could very well just be scrapped content, but mayyybe a potential future update? pic.twitter.com/mJb4SbaYM4 — Jack (@Wipeoutjack7) March 2, 2022

Un dataminer ha scoperto infatti dei riferimenti al basket e al dodgeball: a mostrarli è l'account Twitter di WipeoutJack7 che, mentre andava alla ricerca di indizi interessanti nel codice del gioco, ha scovato la presenza dei due sport che, al momento, non sono stati annunciati ufficialmente da Nintendo.

Nintendo Switch Sports: arrivano davvero il basket e il dodgeball?

Come spesso accade in questi casi è bene essere prudenti: i codici possono mostrare riferimenti a cose che sono state inizialmente pensate e poi scartate, così come ovviamente anticipare un futuro update gratuito. Le possibilità che Nintendo voglia sfruttare in pieno le potenzialità dell'era digitale contemporanea per arricchire l'offerta di Switch Sports sono ovviamente elevate, come dimostra del resto l'intenzione di aggiungere gratuitamente il golf in un secondo momento.

Per il momento comunque bisognerà aspettare almeno che il gioco sia disponibile sul mercato: presentato agli inizi di febbraio, Nintendo Switch Sports è il vero e proprio erede della formula di Wii Sports, che ci permetterà di sfruttare i joy-con della console esattamente come si faceva con i wiimote, allo scopo di replicare i movimenti richiesti dalla disciplina di riferimento.

Di recente, una beta gratuita ha permesso ad alcuni appassionati di provare in anticipo il gioco: ora l'attesa è tutta rivolta verso il lancio che avverrà, come detto il prossimo 29 aprile in esclusiva su Nintendo Switch. È ancora possibile prenotare il gioco su Amazon nel bundle che include anche la fascia per il joy-con da collegare alla gamba: per adesso pensata per la modalità dei calci di rigore, ma che a questo punto potrebbe servire in futuro anche per altri sport.