Nintendo Switch Sports: prenotalo al MIGLIOR PREZZO garantito!

Nintendo Switch Sports è disponibile per il pre-order su Amazon.it al prezzo minimo garantito. Il nuovo party game sportivo annunciato da Nintendo la scorsa settimana, erede di Wii Sports, ti permetterà di competere in sei sport, inclusi pallavolo, calcio e bowling e, inclusa nella confezione, troverai la fascia per la gamba per il posizionamento del Joy-Con. La consegna è prevista al D1, il 29 aprile 2022.

Nintendo Switch Sports: prenota l'attesissimo erede di Wii Sports!

Presentato la scorsa settimana non senza un pizzico di sorpresa, Nintendo Switch Sports proverà a replicare il successo clamoroso che fu di Wii Sports. Ereditandone la formula, permetterà di divertirsi in multiplayer locale e online in sei sport diversi: calcio, pallavolo, bowling, spada, tennis e badminton mentre in autunno arriverà anche il golf con un aggiornamento gratuito.

Il gioco richiederà di sfruttare i joy-con esattamente come si faceva con i wiimote, “riproducendo” quindi i movimenti richiesti dallo sport di riferimento. Il calcio, ad esempio, include una modalità Rigori in cui ci troveremo a “calciare” dei tiri dal dischetto collegando il controller ad una gamba tramite l'apposita fascia.

Ricordiamo che questa settimana sarà disponibile una beta gratuita riservata agli utenti Nintendo Switch Online, per iscriverti segui queste istruzioni.

Quindi, se vuoi essere sicuro di ricevere Nintendo Switch Sports al D1 e di farlo al prezzo minimo garantito non lasciarti sfuggire l'occasione di prenotarlo su Amazon.it, prima che le copie a disposizione per il lancio finiscano!