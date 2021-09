La prima Nintendo Switch potrebbe subire un abbassamento di prezzo, in occasione dell'uscita del modello OLED. La nuova iterazione della console ibrida giapponese è già in vendita – in preordine – a soli 20 euro in più rispetto al modello precedente, che potrebbe quindi calare di prezzo per un posizionamento più coerente.

La nuova Switch OLED è prevista in uscita il prossimo 8 ottobre, in due varianti di colore e al prezzo di 349,99€, mentre la versione standard – sebbene si trovi spesso in offerta su Amazon – ha un prezzo di listino di 329,99€. Secondo alcune fonti interne relative al mercato francese, Nintendo abbasserà il prezzo di Switch a circa 270€, per evitarne la sovrapposizione con la variante OLED.

Trattandosi di indiscrezioni provenienti dal mercato francese – molto simile a quello italiano – è probabile che il nuovo prezzo ufficiale sia lo stesso anche da noi. Precisiamo che Nintendo non ha ancora confermato o smentito questi rumor, ma sembrano asserci tutti i presupposti per un imminente taglio di prezzo per la Switch standard.

Ricordiamo che dopo l'uscita del modello OLED, rimarrà sul mercato anche Nintendo Switch Lite, atualmente in forte sconto su Amazon a 187€.

