La nuova Nintendo Switch, modello OLED, torna in preodine su Amazon. C’è solo una cosa da fare: corri a completare il preordine perché durerà pochissimo!

Nuova Nintendo Switch OLED in preordine su Amazon

Una console attesissima, finalmente annunciata dal colosso dei videogiochi. Un prodotto che è già complicatissimo comprare in preordine, nonostante l’uscita sia prevista per il prossimo 8 ottobre.

Tante migliorie, a partire dall’ampio pannello OLED, che finalmente garantisce alla celeberrima console una qualità visiva degna di nota.

Se desideri essere fra i primissimi a giocare con la nuova Nintendo Switch OLED, adesso hai di nuovo l’opportunità di accaparrartela in preordine su Amazon: la trovi al prezzo ufficiale di 349€ e puoi scegliere il colore che preferisci, fra le due soluzioni disponibili.

Come sempre, sii rapido: le scorte durano pochissimo. Se non dovesse già essere più disponibile, è perché il numero di pezzi disponibile è già terminato. Segna comunque il link e controllalo quotidianamente, nel momento in cui dovesse essere possibile, effettua rapidamente il tuo preordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames