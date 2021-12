Nintendo Switch Online: ecco i nuovi titoli SEGA Mega Drive

Nintendo ha appena aggiunto cinque nuovi titoli di SEGA Mega Drive (Genesis) al suo pacchetto di espansione Switch Online. Scopriamo insieme quali sono, anche se vi spoileriamo che fra le new entry ci saranno anche Altered Beast e Dynamite Headdy.

I titoli includono Altered Beast e Dynamite Headdy.

Nintendo: quali sono i nuovi giochi approdati su Switch Online?

La grande N ha ampliato il suo Expansion Pack per Switch, aggiungendo cinque nuovi titoli SEGA Genesis al livello più costoso del suo servizio di abbonamento online. Questi videogame sono: Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion e Thunder Force II.

Il piano di abbonamento Expansion Pack costa 39,99 € all'anno per un abbonamento individuale o 69,99€ per un abbonamento familiare (fino ad 8 profili).

Per denaro extra, gli abbonati hanno accesso a un catalogo di giochi più ampio: entrambi i livelli includono titoli NES e Super NES classici e possono godere di capolavori come The Legend of Zelda e Super Mario World, mentre l'Expansion Pack aggiunge videogames del Nintendo 64 (come Super Mario 64) e della console SEGA Genesis (nota come Sega Mega Drive al di fuori del Nord America ).

5 additional #SEGAGenesis games are now available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! Which will you play first?



– Altered Beast

– ToeJam & Earl

– Dynamite Headdy

– Sword of Vermilion

– Thunder Force II pic.twitter.com/MhtISzBN0M — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2021

Altri videogiochi imperdibili di SEGA Genesis disponibili nell'Expansion Pack sono: Golden Axe, Streets of Rage 2, Shinobi III: Return of the Ninja Master, Sonic The Hedgehog 2, Ecco The Dolphin, Phantasy Star IV e Castlevania Bloodline.

Se invece volete fare un abbonamento al piano standard ma per tutta la famiglia (fino ad 8 account), il costo salirà a 34,99€. Ne regalerete uno a Natale?