Nintendo Switch Online: arriva Paper Mario (N64)

Il prossimo gioco per Nintendo 64 su Nintendo Switch Online è Paper Mario; si, proprio lo storico Paper Mario con cui siete cresciuti. Purtroppo però, sarà l'unico nuovo gioco in arrivo questo mese sulla piattaforma.

Nintendo Switch Online: solo un gioco per dicembre

Nintendo ha lanciato il suo “Expansion Pack” per il servizio Switch Online a ottobre, che ha portato i giochi Sega Genesis e Nintendo 64 nella libreria di titoli retrò giocabili. La prima nuova aggiunta è stata ora annunciata ed è solo un gioco: Paper Mario. Sarà disponibile il 10 dicembre.

Il gioco è stato rilasciato per N64 nel 2000 ed è stato il primo capitolo di quella che è diventata una popolare serie spin-off con personaggi di Mario e combattimenti a turni in stile RPG. Il gioco più recente, Paper Mario: The Origami King, è uscito su Switch l'anno scorso.

Il lancio dell'Expansion Pack di Nintendo è stato alquanto controverso. La quota annuale di $ 49,99 include anche una grande espansione di Animal Crossing, ma è ancora un grande aumento rispetto al normale servizio di $ 29,99 che include giochi NES e SNES e anche la qualità dell'emulazione N64 è stata sotto esame. Sebbene questo sia un gioco popolare, è improbabile che l'aggiunta di una sola versione alla volta cambi l'opinione di molte persone sulla piattaforma in questione.

Il titolo fa parte della lista dei prossimi giochi N64 che Nintendo ha già confermato essere in arrivo. Altri includono Banjo-Kazooie, Pokémon Snap e The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Voi ci giocherete? O avete già giocato con la versione originale uscita oramai 22 anni fa?