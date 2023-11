Nintendo Switch OLED in offerta per il Black Friday: è da prendere subito

La Nintendo Switch OLED diventa sempre più conveniente e, in questo periodo di Black Friday, registra un nuovo calo di prezzo. Grazie a questa nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare la console con un prezzo scontato di 273 euro.

La promozione è legata all’utilizzo del codice sconto NOVEDAYS, da aggiungere direttamente al carrello prima di completare l’acquisto. Da notare che è anche possibile acquistare la console in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal.

L’offerta in corso è valida per un periodo di tempo limitato. Si tratta, in questo momento, del prezzo più basso del web per questa versione della Switch. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo è da prendere subito

La Nintendo Switch OLED è la console da comprare oggi. Con un prezzo sempre più basso e un catalogo di giochi in costante crescita, infatti, la console di Nintendo è oramai un best buy, sia per chi non ha ancora una Switch che per chi ha il modello “base” e punta a passare alla versione OLED, in grado di offrire un’esperienza d’uso di livello superiore.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEDAYS è ora possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo scontato di 273 euro. Si tratta del prezzo più basso del web in questo momento. La console è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi utilizzando PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.