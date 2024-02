Nintendo Switch OLED in offerta oggi a 280€ è IMPERDIBILE

La Nintendo Switch OLED cala di prezzo e diventa ancora più conveniente: con la nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare la console portatile al prezzo scontato di 280 euro.Lo sconto è ottenibile cumulando la promozione in corso al codice sconto CASA24, da aggiungere al carrello per ottenere un extra sconto del 10% sul prezzo finale. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Nintendo Switch OLED in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

La Nintendo Switch OLED è la console da comprare oggi: grazie a un prezzo in picchiata, a tutti i miglioramenti (a partire dal display) rispetto alla versione base e a un catalogo di giochi in continua crescita, infatti, questa console rappresenta un acquisto consigliato. Per tutti gli appassionati che ancora non hanno una Switch o per chi ha il modello precedente, la Switch OLED è, senza dubbio, la console del momento.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo scontato di 280 euro e con possibilità di completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è ottenibile grazie all’aggiunta del codice CASA24 al carrello che consente di ottenere il 10% di sconto aggiuntivo. La promozione riguarda due colorazioni della console. Per accedere all’offerta, quindi, basta cliccare sul box della versione desiderata.

