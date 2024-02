Nintendo Switch OLED: in offerta a 284€ diventa IMPERDIBILE

La Nintendo Switch OLED cala di prezzo ed è ora disponibile con una promozione davvero imperdibile. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’ordine, è possibile acquistare la console di Nintendo con un prezzo scontato di 284 euro. Da notare che la console, disponibile con consegna gratuita e con Garanzia Italia, è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.

Nintendo Switch OLED: a questo prezzo è un vero best buy

La Nintendo Switch OLED è la console del momento: il calo di prezzo registrato in queste ore, grazie alla nuova promozione in corso, e un catalogo di giochi in continua e costante espansione, infatti, rendono la console di Nintendo l’acquisto giusto, sia per chi non ha una Switch che per chi ha un modello precedente della console.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo scontato di 284 euro, grazie al codice sconto PSPRFEB24. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e consente anche l’acquisto della console con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal.

La consegna è gratuita e la Switch OLED è disponibile con Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la console al carrello (utilizzando poi il codice sconto per ottenere un risparmio extra di 10 euro). La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.