Nintendo Switch OLED bianca ad un SUPER PREZZO eBay, solo per oggi

Grandissima opportunità da non perdere oggi su eBay. La Nintendo Switch OLED Bianca può essere tua a soli 285 euro invece di 349. Cosa devi fare? Applicare il codice “SETTEMBRE2023” prima del pagamento per ricevere questo incredibile sconto. Attenzione però: il codice è valido soltanto fino a oggi, quindi devi sbrigarti per cogliere l’affare.

Nintendo Switch OLED bianca: che affare su eBay

La Nintendo Switch OLED bianca è dotata di uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. Questo significa colori intensi e un contrasto elevato che ti regaleranno un’esperienza di gioco senza precedenti, sia in modalità portatile che da tavolo.

Grazie allo stand regolabile più ampio rispetto ai modelli precedenti, puoi scegliere l’angolo di visualizzazione che preferisci quando giochi in modalità da tavolo. Questo rende le tue sessioni di gioco ancora più comode e personalizzate, per adattarsi perfettamente alle tue esigenze.

Con Nintendo Switch OLED Bianca, il divertimento è garantito ovunque tu sia. Basta aprire lo stand, passare un controller a un amico e iniziare emozionanti sessioni multigiocatore cooperative o competitive. La portabilità di questa console consente di organizzare queste sessioni quando vuoi e con chi vuoi.

La base inclusa con la Nintendo Switch OLED Bianca offre due porte USB, una presa HDMI per collegare la console alla TV e una nuova porta LAN per assicurare sessioni di gioco online più stabili in modalità TV. Inoltre, con ben 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per i tuoi giochi preferiti. E se dovesse servire ancora più spazio, puoi espandere la memoria con una scheda microSD compatibile.

Non perdere questa straordinaria opportunità di portare a casa la Nintendo Switch OLED Bianca a un prezzo stracciato. Ricorda, l’offerta è valida solo oggi, quindi cogli l’occasione e immergiti nell’emozionante mondo dei giochi Nintendo con uno schermo OLED che ti regalerà colori intensi e un’esperienza di gioco eccezionale.

