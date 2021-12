Nintendo Switch OLED: arriva una dock con cavo Ethernet

Nintendo venderà presto una dock per Switch OLED con cavo ethernet integrato. Sembra una scelta ovvia se avete intenzione di utilizzarla con un cavo.

Nintendo Switch OLED: ci sono due dock sul mercato

Se volete mettere le mani sulla nuova Switch OLED di Nintendo, siete fortunati: la società sta ora vendendo sul suo negozio online la dock cablata con supporto Ethernet a 70 dolalri, solo 10 in più rispetto a quella originale. La versione più recente del dock ha un design leggermente più arrotondato, è disponibile in bianco e (cosa più importante per alcuni giocatori) sacrifica le due porte USB 2.0 con una porta Ethernet per il gaming online.

È bello avere la possibilità di acquistare un secondo dock per la vostra console di ultima generazione di casa Nintendo, soprattutto se hai bisogno di una aggiuntiva o di una sostitutiva. Potete anche prenderne uno se avete una switch “Classic”. Tranquilli, al momento si trova solo negli USA ma arriverà presto anche in Europa, forse anche prima di Natale.

Fra le domande frequenti presenti sul sito della compagnia leggiamo che il dock dell'OLED è compatibile con la Switch di “vecchia generazione”, anche se potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento del software per ottenere la piena funzionalità.

In definitiva, se avete bisogno di un dock e stavate pianificando di aggiungere comunque una porta LAN, potrete scegliere il dock OLED. Ad ogni modo, la grande N vende il suo adattatore ethernet per 30 dollari.

Nelle notizie correlate, sappiate che esiste anche una dock a tema Animal Crossing allo stesso prezzo. Sebbene non includa la porta LAN, è comunque compatibile con qualsiasi Switch (tranne la Lite).

A proposito, vi segnaliamo che Animal Crossing si trova in super sconto su Amazon a soli 49,99€. È un gioco sempliemente imperdibile: acquistatelo prima che torni al suo prezzo originario di 69,99€.