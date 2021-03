Secondo quanto si apprende da diverse fonti straniere, Nintendo sta per rilasciare un nuovo aggiornamento per la sua console ibrida di maggior successo, la Switch (ovviamente, lo stesso software sarà disponibile al download anche su Switch Lite. Ci si domanda però cosa possa introdurre di nuovo? Quali saranno le novità che vedremo sul prodotto più venduto della casa di Kyoto degli ultimi anni?

Nintendo Switch: le novità dell’ultimo update?

La versione del firmware è la 11.4.0 ed è appena stata caricata sui server della compagnia ma pare che non sia ancora disponibile al rollout su scala globale: sicuramente vedremo l’aggiornamento nelle prossime settimane, ma cosa comporterà?

Ad oggi rispondere a questa domanda è pressoché impossibile, poiché non vi è un changelog ufficiale finora e il leak emerso svela la presenza del firmware senza ulteriori dettagli. Cosa ci piacerebbe vedere? Bella domanda: a nostro avviso, le funzionalità che ci piacerebbe assaporare su Switch non le vedremo per ora… o perlomeno, non con questo modello.

All’interno del forum di ResetEra molti utenti si sono chiesti quale fosse lo scopo dell’update: ottimizzare il sistema? Includere features rilevanti come le cartelle dei giochi? Non sarebbe male. Da anni chiediamo una maggiore gestione dei titoli a bordo dell’iconica console, ma per ora non sembra che queste novità possano venir rilasciate.

Se ci pensate, la UI di Switch è una delle più scarne presenti oggi in circolazione, seppur comunque è apprezzata per l’ottima fluidità e per le funzionalità di cui dispone. Sicuramente, organizzando le app di terze parti, i giochi indie e i grandi titoli in fold come si deve, allora tutto avrebbe un altro sapore, ma tant’è.

Qualcuno sta ipotizzando che il rilascio dell’update possa contenere tracce della nuova ibrida in arrivo, la Super Nintendo Switch aka Nintendo Switch Pro. Finora The Verge, Bloomberg e altri giornali hanno suggerito l’arrivo di questo prodotto nel corso dell’anno corrente, anche se il presidente dell’azienda ha ribadito più e più volte che non ci sarà alcun aggiornamento hardware nei mesi a venire.

