Nintendo Switch Lite arriva in una nuova versione a tema Pokémon, dedicata ai prossimi 2 capitoli della serie videoludica. La console è grigia e sul retro sono presenti le sagome di Dialga e Palkia, i due leggendari di Diamante Lucente e Perla Splendente.

La seguente immagine mostra la console portatile in tutto il suo splendore, si tratta di una personalizzazione piuttosto sobria ed elegante, ispirata al design di una particolare versione di Nintendo DS Lite, venduta soltanto in Nord America e in Giappone.

Non abbiamo informazioni sul prezzo di lancio della nuova livrea di Nintendo Switch Lite, ma sappiamo che arriverà sul mercato il prossimo 5 novembre 2021, con 2 settimane di anticipo rispetto al day-one di Diamante Lucente e Perla Splendente. La versione remake della quarta generazione Pokémon uscirà ufficialmente il 19 novembre 2021 per Nintendo Switch.

The Pokémon Company ha pubblicato di recente il trailer ufficiale dei 2 remake, un filmato introduttivo che mostra varie ambientazioni di gioco e alcune novità di gameplay, oltre ad una grafica del tutto rinnovata rispetto agli originali Diamante e Perla per Nintendo DS.

Videogames