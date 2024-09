Nintendo Switch 2: un leak rivela che sarà abbastanza conveniente

C’è grande attenzione verso la nuova Nintendo Switch 2, soprattutto adesso che è stata annunciata la nuova PS5 Pro e il suo prezzo di listino. Una delle strategie che i concorrenti Microsoft e Nintendo potrebbero mettere in campo è proprio una guerra sul prezzo. E sembra che questa volta Nintendo ci accontenterà.

Infatti, grazie a un recentissimo leak, ora sappiamo che Nintendo Switch 2 sarà abbastanza conveniente. Una buona notizia per chi la sta aspettando da tempo, ma anche per chi ha tra le mani l’attuale modello ed è indeciso se fare o non fare l’upgrade al nuovo. Se la notizia comparsa in rete su Reddit dovesse essere vera sappiamo già prezzo e data di uscita.

In pratica, secondo il leak, la più attesa console portatile sarà disponibile all’inizio del prossimo mese, quindi ottobre, e costerà di base solo 400$! L’utente che ha pubblicato il leak è lo stesso che aveva previsto correttamente la data di annuncio e il prezzo della PS5 Pro, molto prima che ciò accadesse. Quindi con buona probabilità potrebbe aver ragione anche questa volta e sarebbe 2 su 2.

Nintendo Switch 2 a 400$ è davvero una buona notizia?

Probabilmente ti starai chiedendo se la Nintendo Switch 2 a 400$ è davvero abbastanza conveniente e quindi se è davvero una buona notizia. Se stai facendo il paragone con il modello attuale, base e OLED, è chiaro che sembra molto strano essere contenti se il prezzo dovesse essere confermato.

In realtà stiamo parlando del nuovo modello, molto più spinto e con caratteristiche che faranno la differenza. Un aumento delle specifiche potrebbe davvero giustificare questo prezzo e forse renderlo conveniente ai nostri occhi, almeno a chi la Nintendo Switch l’ha amata, la sta amando e sempre la amerà.

Anche perché la Nintendo Switch 2 sarà la console portatile per eccellenza che, con ogni probabilità, conterrà tutte quelle migliorie che ci aspettiamo e che desideriamo da tempo. Anche se, a dirla tutta, nemmeno il modello che abbiamo tra le mani ci dispiace tanto. Compagno di gaming ovunque tu sia, è la soluzione conveniente per giocare in ogni dove.