Nintendo Switch 2: data di uscita e prime informazioni, cosa c'è da sapere

Nintendo Switch 2 sarà disponibile in tutto il mondo nella seconda metà del 2024. A riferirlo sono diverse fonti di VGC.com, uno dei portali più autorevoli del settore, che sostengono inoltre come i kit di sviluppo siano già negli studi dei principali partner di sviluppo.

Le fonti non svelano dettagli particolari sulla console, ma pare confermata la stessa filosofia del predecessore: modalità portatile e possibilità di utilizzarla anche con la TV.

Nintendo Switch 2: uscita nel 2024 e schermo LCD?

Due di queste voci di corridoio entrano nel dettaglio del display, parlando di un pannello LCD invece del desiderato, ma più costoso OLED. L’obiettivo della compagnia giapponese è quello di abbattere i costi, considerato che la nuova console dovrebbe presentarsi con uno spazio interno decisamente superiore ai 32GB standard, comunque espandibili, della Switch attuale.

Questo perché i nuovi giochi richiederanno, similmente ai titoli PlayStation e Xbox di ultima generazione, uno spazio ancora maggiore che si sposi con le capacità tecniche della console che dovrebbe pareggiare o quantomeno superare la capacità di calcolo di PlayStation 4 e Xbox One.

Nintendo Switch 2 non abbandonerà il supporto fisico includendo ancora una volta uno slot per cartucce: una notizia importante anche sul fronte della retrocompatibilità che dovrebbe essere garantita al 100%, salvo clamorosi colpi di scena.

Nintendo non ha per il momento commentato le indiscrezioni, ma è evidente come la macchina sia ormai in moto.

