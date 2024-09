Nintendo Switch 2: annuncio ufficiale a settembre? Forse non è un'utopia

L’unica certezza che abbiamo ad oggi su Nintendo Switch 2 è che la console sarà presentata entro marzo 2025. Le speculazioni però insistono per cercare di scoprire se davvero potremo saperne di più già entro la fine di quest’anno e adesso c’è una piccola speranza che qualcosa possa arrivare questo mese.

Nintendo Switch 2 a settembre? Cosa sappiamo

Grazie ad alcuni post sui social media da parte di alcuni personaggi chiave del settore dei videogiochi possiamo dire che forse qualcosa si stia effettivamente muovendo. La prima voce autorevole arriva da Chris Dring, firma di Gamesindustry.biz, che in un post su X ha suggerito che nel settore ci sia la convinzione che qualcosa di correlato a Nintendo Switch 2 verrà svelato entro la fine di questo mese.

With industry whispers around ‘something’ Switch 2-related happening this month. I thought I’d remind everyone of the official list of the greatest games consoles of all time. 1. Nintendo Switch

2. Everyone else — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 4, 2024

Riferendosi direttamente a questa rivelazione, poi, Andy Robinson, giornalista di VGC, ha dichiarato che diversi esponenti della stampa pare abbiano sentito voci su un evento per la nuova console giapponese che dovrebbe tenersi nel mese di settembre. In ogni caso, un po’ per smorzare i toni, Robinson sostiene che non ci scommetterebbe la casa.

Seems a bunch of press have heard this. But I still wouldn't bet my house on it. https://t.co/8gPlmsO8VZ — Andy Robinson (@Andy_VGC) September 4, 2024

Infine, c’è un post di David Gibson, analista senior di MST Financial, che citando la dichiarazione di Dring ha svelato un paio di finestre in cui Nintendo potrebbe svelare la console: tra il 18 e il 26 settembre oppure agli inizi di ottobre. L’obiettivo è evitare il palcoscenico affollato del Tokyo Game Show, che si terrà dal 26 al 29 settembre e in cui Sony potrebbe svelare peraltro la chiacchierata PS5 Pro.

Think it might be Sept 18-26 or in early Oct. (avoid Tokyo Game Show). https://t.co/65cRh012oq — David Gibson (@gibbogame) September 4, 2024

Occorre ricordare, infine, che qualunque previsione riguardi Nintendo è davvero difficile: per cui si resta con la certezza che ne sapremo di più entro marzo 2025, se sarà davvero questo il mese prediletto lo vedremo strada facendo.