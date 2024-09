Niente paura con questo Smartphone indistruttibile con display da 6,56"

Il tuo ultimo cellulare che caduto da un’altezza minima e si è completamente sfasciato? Allora ti segnalo questa promozione che sicuramente è adatta a te. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello lo smartphone indistruttibile DOOGEE Blade10 PRO Rugged a soli 169,99 euro, invece che 199,99 euro.

Con lo sconto del 15% dunque avrai un risparmio di ben 30 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa un dispositivo eccezionale. Perfetto per usarlo dappertutto e per chi lavora in posti dove con il minimo movimento il cellulare potrebbe rovinarsi. Ottimo anche per le persone anziane che non hanno più una certa manualità o per i più piccoli che sono distratti.

Smartphone indistruttibile e di qualità

Nonostante questo sia uno smartphone indistruttibile pensato appunto per garantire questo risultato come cosa principale, offre comunque delle ottime prestazioni. Ha infatti un display HD bello grande da 6,56 pollici con tecnologia IPS per essere perfettamente visibile alla luce del sole e da qualsiasi angolazione. Inoltre pesa solo 252 grammi e ha uno spessore di appena 11 mm. Per essere Rugged non è davvero male.

Gode poi di un processore Octa-core supportato da 6 GB di RAM che puoi estendere fino a 16 GB virtualmente e un’archiviazione da 256 GB. Supporta due schede Nano Sim contemporaneamente oppure una scheda Sim e una microSD per aumentare la memoria interna fino a 2 TB. Possiede poi una bellissima fotocamera principale da 50 MP per scatti sensazionali senza sforzo e una super batteria da 5150 mAh che dura a lungo e si carica velocemente.

Come ti dicevo questa è la migliore soluzione se hai paura che il tuo cellulare possa rompersi. Oggi lo puoi avere a un ottimo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo smartphone indistruttibile DOOGEE Blade10 PRO Rugged a soli 169,99 euro, invece che 199,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.