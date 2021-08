New Super Mario Bros. U Deluxe è in promozione su Amazon, te lo porti subito a casa pagandolo solamente 47,49€ ossia una decina di euro in meno al prezzo di listino. Una buona occasione per ampliare la propria libreria dedicata all'universo Nintendo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un titolo super divertente da soli e con amici: New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe è uno di quei giochi che acquisti sapendo di poterti divertire ore e ore. Con le sue modalità di gioco che riportano in auge gli antipodi del mondo Nintendo, anche su Switch fa il suo colpaccio.

Sfruttabile sia in solitaria che con gli amici, questo titolo permette di avventurarsi nei vari livelli con tre compagni contemporaneamente. Non ti resta che collegare i joy con aggiuntivi e iniziare a sbizzarrirti.

In particolar modo ti farà piacere sapere che questa è la versione aggiornata in qualità HD e che conta più di 150 livelli da affrontare più e più volte. Infatti oltre alla classica modalità di gioco ne hai a disposizione altre tre per non annoiarti mai.

Unisciti a Mario, Luigi e amici per divertirti in modalità giocatore singolo o multiplayer sempre e ovunque! Affronta due avventure a scorrimento laterale per famiglie con un massimo di tre amici mentre cerchi di salvare il Regno dei Funghi. Include New Super Mario Bros. U e giochi New Super Luigi U più difficili e veloci, entrambi includono Nabbit e Toadette come personaggi giocabili! Due giochi in uno, per il doppio del divertimento da Amazon.com

Cosa aspetti? Approfitta subito della doppia promozione su Amazon e acquista la tua copia di New Super Mario Bros. U Deluxe a soli 47,49€. La ricevi in 24 ore se sei membro Prime o gratuitamente se sei cliente standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames