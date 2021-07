Netflix ha confermato l'arrivo – nel futuro prossimo – di videogiochi in streaming all'interno del suo catalogo, i titoli saranno inclusi nell'abbonamento senza alcun costo aggiuintivo. Inoltre in prima battuta saranno disponibili soltanto titoli mobile, secondo quando dichiarato dalla società durante una recente conferenza per gli investitori.

“Siamo nelle fasi iniziali della nostra prossima espansione nel mondo dei videogiochi, partendo proprio dalle nostre esperienze di interazione (come con Black Mirror Bandersnatch) e dal gioco di Stranger Things. Vediamo i videogiochi come una nuova categoria di contenuti per noi, simile a quanto fatto con i film originali, le animazioni e i programmi TV senza copione.” “I giochi saranno inclusi nell'abbonamento senza alcun costo aggiuntivo. Inizialmente ci concentreremo su titoli per dispositivi mobili. Siamo più entusiasti che mai della nostra offerta di film e serie TV e ci aspettiamo un incremento di envestimenti e un'importante crescita sulle nostre principali categorie.”

Sebbene Netflix abbia confermato il suo prossimo debutto nel mondo del gaming, non abbiamo molte informazioni a riguardo, ma sappiamo che di recente la società ha assunto Mike Verdu – ex dirigente di Oculus, Electronic Arts e Zynga – come vice presidente del reparto gaming.

Videogames