Dal prossimo anno, Netflix amplierà la sua attività includendo anche i videogiochi: ecco tutto ciò che sappiamo.

Netflix: presto i videogiochi

Stando ad un recentissimo rumor, nel 2022 il più grande servizio di video in abbonamento al mondo contemplerà sicuramente anche la categoria videogiochi. In effetti, Netflix ha confermato di aver assunto un ex dirigente di Oculus, Electronic Arts e Zynga, Mike Verdu, come vicepresidente dello sviluppo del reparto game.

Vale la pena ricordare che la piattaforma di streaming ha già avuto a che fare con l'universo videogame, con la programmazione interattiva in stile “scegli la tua avventura” con Bandersnatch e attraverso alcune partnership. Inoltre, ad aprile il responsabile operativo e di prodotto di Netflix aveva annunciato un palese interessamento della società a questo tipo di contenuti: “non c'è dubbio che i giochi diventeranno un'importante forma di intrattenimento e una modalità importante per approfondire l'esperienza dei fan“.

Nell'attesa di avere maggiori informazioni a riguardo, secondo quanto si è apprende recentemente, Netflix dovrebbe produrre uno show incentrato sulla nascita di Spotify.

A quanto pare, il contenuto sarà “racconto romanzato” dei co-fondatori del servizio musicale incluso Daniel Ek, boss dell'azienda. La serie sarà contemplerà sei parti e avrà Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson a narrare l'ascesa di Spotify sotto la direzione di Ek e del socio Martin Lorentzon. Ad interpretare la serie saranno gli attori svedesi Edvin Endre (nel ruolo di Ek) e Christian Hillborg (personaggio immaginario di Lorentzon). Al momento, tuttavia, non sono emerse indiscrezioni sulla presenza di una figura simile a Steve Jobs, sebbene sia molto probabile.

