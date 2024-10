Netflix svela data e orario dell'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale dell’incontro tra Mike Tyson e Jake Paul. Al termine del filmato c’è anche la data e l’orario della sfida tra l’ex leggenda di pugilato e lo youtuber statunitense: il match si svolgerà sabato 16 novembre alle 2:00 (ora italiana) presso lo stadio AT&T di Arlington, in Texas.

Qualche giorno prima del match, Netflix pubblicherà una mini serie in tre episodi intitolata Countdown: Paul vs Tyson. I primi due saranno disponibili a partire dal 7 novembre, il terzo arriverà sulla piattaforma il giorno 12.

Intanto, ecco il trailer dell’incontro Jake Paul vs Mike Tyson.

Tyson vs Paul, un mese esatto alla sfida su Netflix

L’incontro di pugilato tra Tyson e Paul si preannuncia spettacolare, anche a giudicare dalle prime immagini del trailer Netflix. Un evento che, a livello di hype, potrebbe perfino superare quello tra Conor McGregor e Floyd Mayweather, conclusosi con il successo di “The Money Fight” al decimo round per ko tecnico del campione di arti marziali miste (MMA).

L’attesa che si respira attorno al match con protagonisti Tyson e Jake Paul è tale da aver spinto Netflix a proporre una mini serie televisiva in tre episodi, per raccontare l’avvicinamento dei due protagonisti al match dell’AT&T Stadium in Texas.

All’inizio, la sfida tra i due era in programma lo scorso 20 luglio, poi però a causa di un problema all’ulcera di Tyson ecco arrivare il rinvio all’autunno. Ora, grazie all’annuncio ufficiale di Netflix, conosciamo sia la data che l’orario del maxi evento trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming statunitense.

Appuntamento dunque a sabato 16 novembre, quando qui in Italia saranno le 2 di notte. Per capirci, l’incontro Paul vs Tyson si terrà tra la notte di venerdì 15 e sabato 16 novembre, con diretta su Netflix a partire dalle 2:00 (ora italiana).

Nell'attesa che la sfida abbia inizio