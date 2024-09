Netflix: i film e le serie tv in arrivo a ottobre 2024

Netflix si prepara all’arrivo di ottobre con interessanti novità e ritorni molto attesi. Ad inizio mese uscirà ad esempio la terza stagione di Heartstopper, seguita una settimana più tardi dal quarto capitolo di Outer Banks. Bisognerà invece attendere fine ottobre per assistere ai nuovi episodi de La legge di Lidia Poët, con protagonista la nostra Matilda De Angelis nei panni della prima a entrare nell’Ordine degli avvocati in Italia. Tra i film, menzione speciale per il nuovo film romantico Lonely Planet.

Ma andiamo con ordine: ecco prima le novità più attese di ottobre 2024 del catalogo Netflix.

Heartstopper 3 (dal 3 ottobre)

La nuova stagione del teen drama Netflix ispirato alla graphic novel di Alice Oseman ripartirà con Charlie che vorrebbe dichiararsi a Nick, ma quest’ultimo ha qualcosa di importante da dirgli. La fine delle vacanze intanto si avvicina, con l’anno scolastico che presenta di nuovo il suo conto, tra nuove gioie e sfide. La terza stagione di Heartstopper inizierà il 3 ottobre e avrà in totale otto episodi.

Outer Banks (dal 4 ottobre)

I fan della serie creata da Shanon Burke, Josh Pate e Jonas Pate sono chiamati a fare un salto indietro nel tempo, dal momento che la narrazione del quarto capitolo ripartirà prima della proposta di West Genrette ai Pogue di trovare il leggendario tesoro di Barbanera. Ed ecco quindi i Pogue di ritorno alle Outer Banks dopo la fortunata caccia all’oro di El Dorado. Per Cleo, Pope, JJ, Kiara, Sarah e John B sembra profilarsi all’orizzonte una vita tranquilla, ma alcune difficoltà economiche improvvise fanno sì che accettino la proposta di Wes, con tutte le conseguenze del caso. La quarta stagione di Outer Banks uscirà il 10 ottobre, con in totale dieci episodi.

La legge di Lidia Poët (dal 30 ottobre)

I nuovi episodi vedranno al centro dell’azione sempre Matilda De Angelis, protagonista nei panni della prima avvocata del nostro Paese. Tra le novità più interessanti segnaliamo l’ingresso nel cast di Gianmarco Saurino (Maschile Plurale, Doc), che interpreterà il procuratore Fourneau. Confermata anche la presenza di Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino, rispettivamente nei ruoli del giornalista Jacopo Barberis e del fratello di Lidia, Enrico Poët. La seconda stagione de La legge di Lidia Poët avrà inizio il prossimo 30 ottobre per un totale di sei nuovi episodi.

Tutti i nuovi film in arrivo ad ottobre su Netflix

Originali Netflix e Prime TV

3 ottobre: Trouble (commedia/crimine)

4 ottobre: Il Buco – Capitolo 2 (fantascienza/thriller)

4 ottobre: It’s What’s Inside (commedia/horror)

4 ottobre: CTRL (thriller)

11 ottobre: Lonely Planet (drammatico/romantico)

11 ottobre: Guerra e Rivolta (azione/storico)

11 ottobre: Due Vite Parallele (crimine/drammatico)

17 ottobre: The Shadow Strays (azione/crimine)

17 ottobre: Outside (horror/thriller)

18 ottobre: Woman Of The Hour (crimine/mistero)

18 ottobre: L’Uomo Che Amava Gli Ufo (commedia/drammatico)

23 ottobre: Lupi Mannari (avventura/fantastico)

25 ottobre: Don’t Move (horror/thriller)

30 ottobre: Time Cut (horror/fantascienza)

Tutte le nuove serie tv in arrivo ad ottobre su Netflix

Originali Netflix e Prime TV