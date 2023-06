Netflix rimuove il Piano Base, cosa sta succedendo

Una notizia sta facendo il giro del mondo provocando parecchi rumors nel settore dello streaming. Il noto colosso Netflix, famoso per le sue recenti politiche di blocco della condivisione degli account, ha deciso di aggiornarsi nuovamente portando una novità, per molti poco piacevole, nei suoi abbonamenti. In pratica la società ha deciso di rimuovere il Piano Base.

Tranquillo. Se stavi pensando di essere anche tu una delle “vittime” di questo aggiornamento puoi dormire sonni tranquilli per ora. Infatti, questo procedimento è stato applicato solo per gli utenti del Canada. Tuttavia, come ormai sappiamo bene, questo è uno dei Paesi prediletti dalla piattaforma di streaming per testare le novità. Questo sta preoccupando i più.

In pratica, potrebbe essere un primo provvedimento da estendere anche nel resto del mondo. Così anche in Italia, nel prossimo futuro, potrebbe scomparire in un attimo il Piano Base di Netflix. Se questo ti preoccupa puoi sempre scegliere qualche alternativa molto valida per il tuo intrattenimento, come ad esempio Prime Video che, oltre a tantissimi contenuti a catalogo, include anche numerosi altri benefici. Provalo gratis per 30 giorni.

Netflix: cosa sta succedendo in Canada

Come dicevamo, in Canada Netflix ha deciso di eliminare il Piano Base per gli abbonati al suo servizio. Per ora però sembra che gli utenti già iscritti a questo piano non avranno problemi, ma potranno continuare a utilizzarlo senza essere obbligati a un upgrade. Di contro, qualora volessero modificare il piano, anche solo temporaneamente, o cancellare il proprio account non avranno più la possibilità di riattivare il Piano Base.

I nuovi iscritti, invece, non troveranno più questa opzione. Ricordiamo che in Canada il Piano Base costa 9,99 dollari al mese, mentre il Piano Base con pubblicità costa 5,99 dollari. Il Piano Standard costa 16,49 dollari e il Piano Premium 20,99 dollari. In altre parole, chi vorrà risparmiare dovrà per forza accettare la pubblicità. Altrimenti il passaggio immediato supera i 15 dollari al mese.

Questo fa pensare a una nuova strategia di Netflix che punta al Piano Base con pubblicità per più utenti possibili. Probabilmente risulta essere più vantaggioso in termini di profitti l’offerta con annunci. Per ora questa decisione rimane circoscritta in Canada, ma potrebbe ben presto arrivare anche negli Stati Uniti e, perché no, pure in Italia.