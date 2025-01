Netflix: come scaricare l'intera stagione di una serie TV su iPhone e iPad

Netflix ha da poco annunciato il lancio di una funzione molto attesa dai possessori di iPhone e iPad: la possibilità di scaricare l’intera stagione di una serie tv con un semplice tocco.

Questa opzione, già disponibile per i dispositivi Android, rappresenta una novità decisamente gradita dagli appassionati di contenuti in streaming su Netflix.

Come scaricare serie tv da Netflix per guardarle offline

Il nuovo pulsante di Netflix per il download, posto di fianco al tasto di condivisione, si trova nella pagina principale della serie tv in questione e consente di scaricare rapidamente tutti gli episodi di una singola stagione.

La funzionalità assume un’importanza significativa per coloro che viaggiano frequentemente o si trovano in luoghi con una connessione ad internet limitata. Fino ad oggi, il processo di scaricamento su Netflix prevedeva la necessità di selezionare manualmente ogni singolo episodio: un’operazione che poteva risultare frustrante e dispendiosa in termini di tempo.

Con questa nuova opzione, gli utenti di Netflix possono scaricare con estrema semplicità anche serie tv come “Blacklist”, composta da circa 22 episodi per stagione, senza troppe complicazioni. Va inoltre precisato che gli episodi scaricati saranno disponibili nella sezione dedicata ai download.

Il rilascio di questa opzione anche a beneficio dei possessori di iPhone e iPad arriva in un momento cruciale dal punto di vista strategico: infatti, Netflix ha recentemente comunicato un nuovo record di abbonamenti (pari a ben 19 milioni) nel corso del quarto trimestre del 2024.