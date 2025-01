Samsung Galaxy S25 Ultra vs S24 Ultra: display antiriflesso a confronto

Samsung Galaxy S25 Ultra, in quest’ultima settimana, è stato uno dei principali protagonisti di recensioni, prove tecniche e confronti, anche con il precedente Galaxy S24 Ultra.

Prime impressioni decisamente positive, soprattutto per quanto riguarda la protezione dello schermo. Ricordiamo infatti che il top di gamma di Samsung è equipaggiato con un vetro Corning Gorilla Armor 2, che promette un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente.

Samsung Galaxy S25 Ultra: i riflessi sul display sono quasi impercettibili

Le prove comparative con il Samsung Galaxy S24 Ultra mostrano un’evidente superiorità del nuovo modello nella gestione dei riflessi. Nelle immagini che ritraggono i due smartphone l’uno di fianco all’altro, sotto la stessa luce, i riflessi sullo schermo del Galaxy S25 Ultra sono quasi del tutto assenti, il che permette di offrire un’esperienza visiva decisamente più confortevole:

Corning ha poi sottolineato la solidità del Gorilla Armor 2, capace di resistere a cadute da oltre due metri di altezza. Sebbene l’azienda non si sia dilungata sui miglioramenti specifici relativi all’antiriflesso, le prime immagini condivise online non mentono: c’è stato un upgrade significativo.

Un’altra notizia importante è che Samsung si è assicurata l’esclusiva su questa tecnologia, il che significa che, almeno inizialmente, il Gorilla Armor 2 non sarà disponibile su altri smartphone. Si tratta quindi di una mossa strategica che rafforza ulteriormente il posizionamento del Galaxy S25 Ultra come un top di gamma con caratteristiche esclusive che faranno a molti potenziali clienti.

D’altro canto, sebbene la qualità dello smartphone non sia assolutamente in discussione, è pur vero che molto utenti si sarebbero aspettati ulteriori passi in avanti rispetto al Galaxy S24 Ultra. Anzi, da un certo punto di vista, abbiamo assistito anche ad inaspettati “ripensamenti”. Tanto per citarne uno, l’azienda sudcoreana ha deciso di rimuovere il Bluetooth dall’iconica S Pen che, negli ultimi anni, ha rappresentato uno strumento unico e distintivo per questa prestigiosa linea.