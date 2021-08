Dopo le voci sull'arrivo della funzione Netflix Spatial Audio, questa è diventata, finalmente, disponibile. Ovviamente, la feature è presente solo per dispositivi iPhone e iPad aventi iOS 14 e versioni successive. Ricordiamo che lo Spatial Audio è esclusivo delle AirPods Pro e delle AirPods Max, quindi, per ora, solo gli utenti aventi i suddetti prodotti della mela Apple potranno godersi al meglio l'esperienza.

Netflix: l'audio spaziale è in fase di rollout, siate pazienti

Per chi non lo sapesse, la nuova funzionalità Spatial Audio consente un'esperienza immersiva che utilizza filtri audio direzionali. Con questa funzione abilitata, gli utenti di iPhone e iPad possono sperimentare un'esperienza audio più profonda e ricca mentre ascoltano musica o addirittura guardano film, uno show, una serie TV, ecc. Tale funzionalità ha impiegato un po' di tempo prima di arrivare sul mercato, ma a quanto pare, l'attesa sarà ampiamente ricompensata dalla qualità prodotta.

Secondo 9to5Mac, che cita un portavoce di Netflix, la nuova opzione è disponibile per i dispositivi iPhone e iPad che attualmente eseguono iOS 14 e versioni successive. La notizia è stata segnalata per la prima volta da alcui utenti su Reddit. I device che soddisfano i requisiti per lo Spatial Audio avranno la spunta all'interno del menù Control Center.

L'audio spaziale è un'esperienza immersiva che utilizza i filtri audio; consente agli utenti di “riprodurre suoni praticamente ovunque nello spazio, creando un'esperienza sonora coinvolgente“.

È interessante notare che iOS 15 migliorerà ulteriormente l'audio spaziale. L'azienda introdurrà lo Spatialize Stereo Option con la prossima versione del suo sistema operativo mobile. Di fatto, servirà per simulare l'esperienza Spatial Audio per contenuti non Dolby Atmos.

Per provare Spatial Audio nell'app Netflix, dovrete andare nell'App Store e controllare se l'aggiornamento è disponibile per voi. Tuttavia, la piattaforma di streaming on demand afferma che il lancio sarà lento e graduale. Quindi c'è la possibilità che dobbiate aspettare qualche settimana per averla.

