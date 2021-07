La scorsa settimana, è stato riferito che Netflix avrebbe aggiunto lo streaming di giochi al suo servizio. Sono emersi maggiori dettagli sul piano del gigante americano; di fatto, sembra che i titoli per device mobili saranno il focus dell'azienda.

Netflix: l'espansione parte del mobile

In un rapporto di CNET, si evince che l'obiettivo principale di Netflix saranno i giochi per cellulari senza pubblicità per telefoni e tablet. Tuttavia, l'obiettivo più grande per la compagnia è quello di portare i videogames su tutti i dispositivi supportati dalla piattaforma, incluse smart TV, console di gioco e computer.

La società non offrirà un abbonamento separato per questo servizio in quanto è “una società a un solo prodotto” secondo il suo CEO, Reed Hastings. Ciò significa che ci sarà un abbonamento all-in-one che combina film, TV, programmi, documentari e giochi.

Il servizio di streaming ha un vantaggio rispetto ai rivali Amazon e Google che hanno servizi di streaming (Prime Video e YouTube TV) e servizi di streaming di giochi (Luna e Stadia), in quanto questi sono separati e hanno degli abbonamenti individuali. I videogames di Netflix saranno inoltre privi di acquisti in-game e non conterranno pubblicità.

Crediamo che investire nel settore dei videogames per device mobili prima di buttarsi sui titoli AAA sia una grande idea. Netflix afferma che i suoi videogames saranno basati sui suoi show e film originali esistenti. Ciò significa che dovremmo aspettarci delle app legate a serie popolari come Stranger Things, The Witcher, The Umbrella Academy e Carmen Sandiego che consentiranno agli spettatori di far parte dell'avventura e prendere il controllo dei loro personaggi preferiti.

Un altro vantaggio che prevediamo è che questi giochi mobili saranno riproducibili su connessioni Internet non prestanti. Sarà possibile scaricare questi giochi per giocare offline così come è possibile scaricare una serie o un film da guardare offline in un secondo momento? Non lo sappiamo ancora, anche se ipotizziamo che il gigante dello streaming sperimenterà diverse idee diverse con il suo servizio legato al gaming online.

