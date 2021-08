Apple ha rilasciato oggi la sesta versione della beta di iOS e iPadOS 15, una settimana dopo l'ultima distribuita agli sviluppatori. A giudicare dalla situazione attuale, l'azienda ha accelerato i test del suo sistema operativo per dispositivi mobili. Dopotutto, l'iterazione ufficiale arriverà ufficialmente a partire dal mese prossimo.

iOS 15 Beta 6: cosa cambia con la nuova versione?

Il mese scorso, l'azienda di Cupertino ha rilasciato la versione ufficiale di iOS 14.7, mentre iOS 15 è ancora in fase di test. Tuttavia, sta sviluppando anche la v14.8.

iOS 15 Beta 6 rende le videochiamate FaceTime più naturali, lancia l'esperienza di condivisione SharePlay, gestisce le notifiche in un modo nuovo per aiutare gli utenti a rimanere concentrati mentre ottengono informazioni tramite foto e ricerche in modo più intelligente.

iOS 15 migliora anche Siri, il client mail e altri aspetti del sistema. Inoltre, include nuove opzioni legate al controllo della privacy per proteggere ulteriormente le informazioni dell'utente.

Nel giugno di quest'anno, Apple ha rilasciato il nuovo iOS 15. Possiamo osservare anche che il nuovo Safari ha introdotto importanti cambiamenti e la barra degli indirizzi e le schede sono state spostate nella parte inferiore dello schermo, in puro stile MacOS.

Molti utenti non hanno accettato con gioia questo nuovo design. Nelle versioni beta successive poi, la compagnia ha ripetutamente modificato il nuovo design di Safari. Nella versione beta 6 di iOS 15 rilasciata oggi, notiamo che si può impostare la barra degli indirizzi in alto e restituire il design tipico di iOS 14 al browser web di Apple. Naturalmente, se vi piace la barra degli indirizzi in basso, potrete anche scegliere di lasciarla lì.

Contestualmente a ciò, ricordiamo che l'OEM di Tim Cook rilascerà i nuovi iPhone 13 nel mese di settembre 2021; ci si aspettano grandi novità dai futuri melafonini. In primis, un notch di dimensioni più contenute, un nuovo comparto fotografico, pannelli OLED LPTO di Samsung con refresh rate adattivo fino a 120 Hz (solo per i modelli Pro) e un SoC aggiornato Bionic A15. Restate connessi: il keynote potrebbe svolgersi martedì 21 settembre.

