Need for Speed Unbound per PS5: prezzo BOMBA su Amazon

Need for Speed Unbound è il gioco che fa per te. L'attesissimo titolo, ora disponibile per PS5, ti offre un'esperienza di guida unica che unisce la street art moderna alle iconiche auto realistiche di Need for Speed.

Need for Speed Unbound per PS5: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Immergiti in un mondo dove i graffiti prendono vita con uno stile grafico senza precedenti. Combina la tua passione per l’arte di strada con la velocità delle auto da sogno. Sfrutta una serie di effetti grafici e sonori ad alta energia che ti faranno sentire la velocità nel cuore. Grazie a nuove tattiche come la Scarica di nitro, potrai mettere il turbo e sperimentare il brivido della velocità come mai prima d’ora.

Ma in Need for Speed Unbound, la velocità non è l’unico elemento coinvolgente del gioco. Devi anche correre dei rischi. Scegli quando e come tentare il tutto per tutto. Puoi fare derapate mozzafiato per le strade, seminare i poliziotti o piazzare scommesse bonus con i tuoi guadagni contro i piloti rivali. Il tempo è denaro, quindi devi trovare il modo più rapido per guadagnare abbastanza e partecipare alle qualifiche settimanali. Solo così potrai arrivare alla gara importante di Lakeshore, la Grand Corsa dove solo i migliori hanno il privilegio di competere.

Nel bel mezzo dell’azione, mentre la polizia ti sta dando la caccia, dovrai prendere decisioni tattiche cruciali. Usa astuzia e strategie per seminare i poliziotti. Puoi decidere di dar loro il cambio, scontrarti con loro o nasconderti nella zona sotterranea di Lakeshore? La scelta è tua, ma una cosa è certa: dovrai dominare le strade per ottenere le ricompense.

Need for Speed Unbound ti permette di personalizzare completamente il tuo veicolo. Con centinaia di oggetti cosmetici tra cui scegliere, puoi creare un look unico per il tuo bolide. Scegli tra wrap ed elementi originali per trasformare la tua auto in un’opera d’arte su quattro ruote. E quando raggiungi il primo posto, potrai vantarti con gli avversari, mostrando loro le tue pose da vincitore personalizzate.

Need for Speed Unbound offre anche una colonna sonora rivoluzionaria. Scopri gli artisti all’avanguardia dell’hip hop e le loro interpretazioni globali. La colonna sonora originale, curata da Brodinski, sfida i generi musicali e ti immergerà completamente nel mondo underground di Lakeshore.

Need for Speed Unbound per PS5 è disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.