NBA 2K24 per PS5: col MAXI SCONTO di Amazon è tuo a meno di 14 euro (-47%)

Se sei un appassionato di basket e stavi aspettando l’offerta migliore per acquistare l’ultimo episodio del simulatore cestistico al top sul mercato adesso è arrivata: NBA 2K24 per PlayStation 5 è tuo infatti ad un prezzo quasi simbolico di 13,84 euro. Un’occasione da non perdere.

NBA 2K24: il basket fatto videogioco

Con NBA 2K24 puoi vivere davvero un’esperienza autentica e coinvolgente. Potrai scegliere la tua squadra e vivere le diverse epoche della cultura del basket, dalle leggende del passato ai talenti del presente e del futuro. La Carriera ti permette di personalizzare il tuo giocatore, mentre in MyTeam puoi collezionare leggende e creare la formazione perfetta.

Con “Mia NBA” puoi invece rivivere epoche memorabili come General Manager o Commissioner, con un gameplay di alto livello e grafica realistica con squadre NBA e WNBA. La tecnologia PROPlay integra i filmati reali delle partite NBA direttamente nel gameplay, con animazioni e movimenti autentici dai campi di gioco al videogioco per un’esperienza senza precedenti.

Un gioco completo, ricco di tutto che ti farà vivere l’NBA nel modo migliore possible. A soli 13,84 euro, NBA 2K24 per PS5 è pronto a sorprenderti.