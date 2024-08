NBA 2K24 per PlayStation 5: sconto EPICO del 25% su Amazon

NBA 2K24 per PS5 è un titolo che ogni appassionato di basket non può lasciarsi scappare. Questo gioco rappresenta il culmine dell’esperienza videoludica dedicata alla pallacanestro, offrendo un realismo senza precedenti, modalità di gioco coinvolgenti e una grafica mozzafiato. Che tu sia un fan di lunga data della serie o un nuovo giocatore, questo titolo promette di portare il divertimento e l’emozione del basket direttamente nel tuo salotto.

NBA 2K24 per PlayStation 5: un’occasione da prendere al volo

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di NBA 2K24 è la sua straordinaria modalità La mia CARRIERA. Questa modalità ti permette di vivere la carriera di un giocatore di basket professionista, dall’inizio umile fino alle vette della NBA. Le opzioni di personalizzazione del personaggio sono incredibilmente dettagliate, permettendoti di creare un atleta unico e di sviluppare le sue abilità in base al tuo stile di gioco. Inoltre, la modalità MyTEAM ti consente di costruire la tua squadra dei sogni, collezionando carte giocatore, partecipando a sfide settimanali e competendo contro altri giocatori online.

Otterrai 5.000 Valuta Virtuale e 5.000 Punti MyTEAM, insieme a 10 Pacchetti Promo MyTEAM (consegnati uno a settimana), cinque tipi di potenziamento La mia CARRIERA, tre tipi di potenziamento Gatorade e una Carta Free Agent Kobe Bryant MyTEAM con un valore di 95. Questo ti darà un vantaggio significativo nel gioco fin dall’inizio.

L’edizione AMAZON EDITION di NBA 2K24 include un contenuto bonus esclusivo per Amazon. Questo pacchetto speciale comprende 2.000 monete Virtual Currency e un promo pack con cinque carte MyTEAM, quattro nuovi consumabili e una carta giocatore promo. Si tratta di un’opportunità unica per arricchire la tua esperienza di gioco con contenuti aggiuntivi e vantaggi speciali.

