Navigazione al sicuro con Kaspersky: oggi fino al 60% di sconto

Con Kaspersky hai il massimo della protezione quando navighi online. Tutte le tue attività sono protette se hai attiva una delle sue soluzioni. Tra l’altro oggi le trovi in offerta. Risparmia fino al 60% di sconto! C’è sempre la soluzione più adatta a te e alle tue esigenze.

Grazie a questo servizio e alle sue tecnologie avanzate e sempre aggiornate mantieni le tue attività connesse sicure e private. Lo puoi fare su più dispositivi, senza preoccuparti della velocità. Tutte le app multi-dispositivo sono leggere e non appesantiscono il sistema operativo.

Inoltre, eventuali VPN incluse, invece di rallentare la velocità di connessione la aumentano, rendendola molto più veloce e stabile. Infatti, i server di Kaspersky offrono una larghezza di banda illimitata per svolgere tutto in modo fluido e senza rallentamenti né buffering.

Kaspersky: tante soluzione, quella giusta per te

Trova la soluzione giusta per te tra le tante proposte da Kaspersky. Oggi tra l’altro sono in offerta speciale. Ottieni fino al 60% di sconto! Dai un’occhiata a quello che c’è disponibile per la tua sicurezza online e la tua navigazione privata e anonima sul web:

Total Security da soli 34,99€ l’anno: antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e super veloce, monitoraggio fughe di dati, protezione dell’identità, controllo e rimozione dei virus da parte di un pool di esperti, Safe Kids gratis per 1 anno;

da soli 34,99€ l’anno: antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e super veloce, monitoraggio fughe di dati, protezione dell’identità, controllo e rimozione dei virus da parte di un pool di esperti, Safe Kids gratis per 1 anno; Internet Security da soli 29,99€ l’anno: antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e super veloce, monitoraggio fughe di dati;

da soli 29,99€ l’anno: antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni, VPN illimitata e super veloce, monitoraggio fughe di dati; Antivirus da soli 19,99€ l’anno: antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti online, ottimizzazione delle prestazioni.

In conclusione possiamo dire che Kaspersky offre soluzioni professionali e complete di sicurezza online e offline. Tra l’altro hai anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Prova senza impegno tutte le funzionalità messe a disposizioni da uno dei più grandi sistemi di protezione.